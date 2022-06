Sparta haalt Arsenal-verdediger Rekik, Van der Venne weg bij RKC

Jesper de Jong buigt voor ervaren Oekraïner in eerste kwalifica­tie­ron­de Wimbledon

Jesper de Jong is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon te bereiken. De 22-jarige De Jong, de nummer 216 van de wereld, verloor in de eerste ronde in Roehampton van de 34-jarige Ilija Martsjenko uit Oekraïne.

16:42