Speelt ‘Kiki de Marathonvrouw’ niet te veel toernooien?

video Joa Joa Jolink: ‘Aanvallend voetbal? Dat moet Snoei nog waarmaken’

11:48 HUMMELO - De Graafschap is na negen wedstrijden nog altijd ongeslagen in de eerste divisie. Maar van het aangekondigde aanvallende voetbal is nog te weinig terechtgekomen bij de Doetinchemse club, derde op de ranglijst. Dat vindt Bennie Jolink, muzikant én supporter van de Superboeren.