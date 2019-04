Spelersvakbond gaat mist in met bokaal Miedema

Video Van Dijk en Miedema verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland

8:27 Virgil van Dijk is door zijn collega-voetballers in de Premier League verkozen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige verdediger uit Breda ontving vanavond zijn prijs bij de uitreiking van de PFA Awards in Londen. Bij de vrouwen werd Arsenal-spits Vivianne Miedema (22) uit Hoogeveen verkozen tot beste speelster van de FA Women's Super League, waarin ze eerder vandaag al kampioen werd.