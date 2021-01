Spits van FC Den Bosch gaat viraal dankzij pikante voornaam

‘Laat ze maar doen’

Die flauwe grappen op social media over zijn naam kent hij nu wel en hoeft Jizz Hornkamp het niet meer over te hebben. De 22-jarige spits praat liever over zijn prestaties op het voetbalveld. Want: ,,Ach, daar trek ik me niks van aan. Dat is al vaker gebeurd. Laat ze maar doen. Ik weet wie ik ben. En die wedstrijd van zaterdag pakken ze me nooit meer af. Het was de mooiste dag uit mijn voetballeven", aldus de aanvaller in gesprek met het Brabants Dagblad.