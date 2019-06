Sport in de zomer: tijd voor trial, triatlon en aardbeien bij Outdoor Gelderland

Outdoor Gelderland is een groot, jaarlijks evenement in de paardensport. Wereldtoppers strijken daarvoor neer op Papendal. De Grand Prix op zondag 7 juli telt mee in het kwalificatietraject naar de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Maar zeker zo mooi is de showavond met dressuur op zaterdag. Daarbij treden dit keer Anky van Grunsven, Edward Gal en Hans-Peter Minderhoud op. ,,Outdoor is groot, gezellig en topsport”, vertelt Minderhoud.



,,Het is jammer dat er geen dressuurwedstrijd is. Springen is het hoofdnummer. Dat is topsport, de top of the bill. Maar wij vermaken ons ook, hoor. Die showavonden zijn voor het publiek wellicht het mooiste. De sfeer is top en de paardensport komt in talloze facetten voorbij. Het is een bezoek meer dan waard.”