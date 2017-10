Sport Vandaag: Ajax, Feyenoord, Engelse topper, WK Ironman

video De Jong baalt van blessure Receveur

13 oktober DOETINCHEM – De kans is klein dat De Graafschap zondag (12.30 uur) in de beladen thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles een beroep kan doen op Tim Receveur. De middenvelder van de Doetinchemse eerstedivisionist stapte vrijdag tijdens de training voortijdig uit met een hamstringblessure.