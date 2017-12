Sport Vandaag: Jupiler League, Serie A en wielergala

DFS Arnhem pakt als enige topploeg de volle winst

3 december ARNHEM – Zonder zelf groots te spelen is DFS Arnhem de grote winnaar van het weekeinde in de handbal eredivisie. In de top vier kwam de ploeg van trainer Osvaldo Gomes als enige tot winst. In Amsterdam was DFS te sterk voor Aristos: 19-22.