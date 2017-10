Sport Vandaag: Oranje bijeen en Haase in China

Van den Brom: Afkeuren doelpunt cruciaal

1 oktober John van den Brom was niet bepaald blij na de ruime 4-0 nederlaag tegen Feyenoord. ,,Ik wil dat absoluut niet als excuus gebruiken, want we zouden misschien toch wel hebben verloren omdat Feyenoord beter en scherper was, maar het afkeuren van het doelpunt van Wout Weghorst was wel cruciaal,'' bromde de trainer van de Alkmaarse club na afloop.