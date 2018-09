Sportverslaggever Bob van der Tak (38) overleden

Voorspellingen 'Manchester City grote favoriet voor eindzege Champions League'

15:00 Vanavond gaat de Champions League weer van start. Er doen 32 clubs mee aan het toernooi, maar het rijtje serieuze kanshebbers is vrij klein. Wie is volgens onze verslaggevers de grote favoriet voor de eindzege in het Estadio Wanda Metropolitano op zaterdag 1 juni 2019?