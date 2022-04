Sprookje Brouwer in Houston voorbij, Van de Zandschulp strandt in kwartfinales Marrakech

Brouwer ontpopte zich de afgelopen week tot ware sensatie op het gravel van zijn geboortestad Houston. De nummer 361 van de wereld kwam door de kwalificatierondes en speelde daardoor voor het eerst in zijn loopbaan een toernooi op het hoogste niveau.



In de eerste ronde van het hoofdtoernooi ontdeed Brouwer zich in twee sets van de veel hoger aangeslagen Spanjaard Feliciano López: 6-4, 6-2. In de achtste finales maakte hij met 6-1, 6-1 gehakt van de Amerikaan Jeffrey John Wolf. Diens landgenoot Opelka, de nummer 18 van de ATP-ranking, bleek vrijdag een maatje te groot.



Eén break kostte Brouwer de eerste set tegen Opelka. In het tweede bedrijf kwam de Nederlander nog een break voor, maar die marge leverde hij meteen weer in. Op 5-5 verloor Brouwer zijn opslagbeurt op het derde breakpoint tegen. De Amerikaan maakte het daarna op zijn eigen service af.