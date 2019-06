St. Louis Blues stunt met eerste Stanley Cup in historie

NBA-ster Durant geopereerd aan gescheurde achilles­pees

12 juni Sterspeler Kevin Durant van basketbalploeg Golden State Warriors heeft een operatie ondergaan aan een gescheurde achillespees. De 30-jarige Amerikaan kan daardoor zijn Californische club niet meer helpen in de strijd om de NBA-titel tegen Toronto Raptors. Het Canadese team leidt in de finale met 3-2. Donderdag is in Oakland de zesde wedstrijd in de best-of-seven reeks.