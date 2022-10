‘Stadionramp Indonesië veroorzaakt door traangas dat politie ‘in willekeurige richting’ afschoot’

Mahfud zei dat uit beelden van beveiligingscamera’s in en rond het stadion van Malang, een stad op Java, blijkt dat de meeste mensen omkwamen of gewond raakten in het gedrang dat ontstond nadat de politie traangas op de menigte had afgevuurd. Volgens de minister werden mensen doodgedrukt, terwijl ze op zoek waren naar vrienden of probeerden om anderen die op de grond lagen te helpen.