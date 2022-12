‘Stagiair’ Robin van Persie maakt indruk op Manchester United-trainer Erik ten Hag

Manchester United-trainer Erik ten Hag heeft zich positief uitgelaten over ‘stagiair’ Robin van Persie. De voormalige aanvaller liep recentelijk in het kader van zijn trainerscursus een week mee met de Nederlandse coach. ,,Hij is echt fanatiek”, verklaarde Ten Hag.

,,Ik denk dat het altijd geweldig is om zulke iconen op bezoek te hebben”, zei Ten Hag over Van Persie, die tussen 2012 en 2015 bij United speelde. ,,Naast het feit dat hij het fantastisch heeft gedaan bij Manchester United, denk ik dat hij ook een icoon is voor de fans en dat onze spelers veel van hem kunnen leren. Zijn ervaring, zijn vaardigheid en de oefeningen die hij met onze spitsen deed: ze vonden het geweldig om met hem bezig te zijn.”

Van Persie werd in 2013 landskampioen met United en kroonde zich in dat seizoen ook tot topscorer van de Premier League. De voormalige Oranje-international is onlangs begonnen met de cursus voor het hoogste trainersdiploma, UEFA Pro. Van Persie heeft bij Feyenoord al een jeugdteam onder zijn hoede.

,,Wij willen Robin van Persie helpen”, aldus Ten Hag. ,,Hij plant nu een trainerscarrière, dus we geven hem de kans om rond te kijken, ervaringen op te doen en hopelijk zal het hem helpen zijn carrière op te bouwen. Hij is echt fanatiek en hij is duidelijk over het feit dat hij manager wil worden. Hij zet de juiste stappen en op een dag zal hij manager zijn.”

