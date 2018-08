Start KNVB-beker: ‘Champions League voor amateurclubs’

Bekersprookje brengt stuntploeg MASV naar Hendrik-Ido-Ambacht

Elf amateurclubs uit het verspreidingsgebied van De Gelderlander spelen komend weekeinde en volgende week in de KNVB-beker. MASV is de opvallendste ploeg. De Arnhemse derdeklasser reikte tot de finale van het toernooi om de oostelijke districtsbeker en verloor daarin van hoofdklasser DFS uit Opheuden (2-5).



Het ticket voor de nationale bekerstrijd was een prachtige bonus. De ploeg van trainer Jhon van Beukering stuit zaterdag (14.30 uur) in de eerste voorronde in Hendrik-Ido-Ambacht op derdedivisionist ASWH. Bij winst wacht Hercules of Bekkerveld. DFS speelt zaterdag (14.30 uur) thuis tegen Barendrecht.



Net als MASV maakt ook Alverna zich op voor een hoogtepunt in de clubhistorie. De club uit de gemeente Wijchen doet voor het eerst mee in het nationale bekertoernooi. De eersteklasser speelt zaterdag op eigen veld tegen ODIN'59 (17.00 uur). Bij winst wacht in de tweede voorronde Dongen.



DZC'68, eersteklasser uit Doetinchem, staat zelfs al direct in de tweede kwalificatiereeks. Bij winst zaterdag (14.30 uur) in eigen huis op tweededivisionist Scheveningen mag de club voor de volgende ronde hopen op bijvoorbeeld Ajax, PSV of De Graafschap.



Voor veel andere clubs is deelname aan de 'grote' KNVB-beker minder speciaal. De tweededivisionisten GVVV en TEC stuiten volgende week op elkaar. FC Lienden gaat in Limburg op bezoek bij Groene Ster.



Achilles'29, teruggezakt naar de derde divisie, speelt zaterdag uit tegen Zaanlandia. De Groesbeekse Plaatsgenoot De Treffers stroomt de tweede voorronde in, waarin Quick'20 of DVS'33 volgende week de tegenstander is. JVC Cuijk speelt zaterdag al het duel in de tweede voorronde, tegen Koninklijke HFC. DOVO ontvangt dan thuis in Veenendaal tegen Quick Boys.