Stefanos Tsitsipas stopt met dutjes voor zijn partijen: ‘Alsof ik nog aan het slapen was tegen Alcaraz’

,,Eén ding dat ik in de toekomst ga vermijden, is het slikken van melatonine en het doen van een dutje voorafgaand aan de wedstrijd, want dat helpt duidelijk niet”, zei hij. Melatonine wordt vaak gebruikt om te helpen bij slaapproblemen.

Tsitsipas zei dat hij moeite had gehad met zijn speelschema. ,,Ik had enkele late sessies. Niet heel laat, maar laat genoeg voor mij om mijn slaapritme in de war te brengen”, zei de 24-jarige tennisser. ,,Het was niet echt leuk in de eerste twee sets. Ik voelde me compleet afwezig, alsof ik nog aan het slapen was. Ik hoop dat het niet weer gebeurt, het was vreselijk.”