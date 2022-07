Stefanos Tsitsipas verliest in verhit duel van Nick Kyrgios: ‘Hij was op school ook zeker een pestkop’

Met videoNick Kyrgios heeft zich ten koste van de als vierde geplaatste Stefanos Tsitsipas verzekerd van een plek in de vierde ronde van Wimbledon. In een verhit en bovendien hoogstaand duel op Court 1 werd het 6-7 (2), 6-4, 6-3, 7-6 (7) voor de Australiër.

Tsitsipas en Kyrgios schudden elkaar na afloop wel de hand, al werd dat niet in beeld gebracht. ,,De felicitaties waren verdiend, voor een goede wedstrijd. Dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Maar als ik hem had moeten feliciteren voor zijn houding was ik waarschijnlijk weggelopen. Het is niet acceptabel", zei Tsitsipas na afloop in zijn persconferentie, waarin hij Kyrgios meermaals een ‘bully’ noemde.

In het tweede stadion van Wimbledon gebeurde van alles in een vermakelijk duel voor het publiek. Het duel ontbrandde in de slotfase van de tweede set, toen een lijnrechter naar de umpire liep om hem kenbaar te maken dat Kyrgios zich verbaal had misdragen. Het kwam de tennisser op een waarschuwing te staan.

Vervolgens won de klagende Kyrgios de set, waarna Tsitsipas op zijn beurt een bal de tribune in sloeg. Kyrgios vroeg zich luidkeels af waarom de Griek daarvoor niet gediskwalificeerd werd (zie beelden hieronder), maar vond geen gehoor.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas en Nick Kyrgios hadden het flink met elkaar aan de stok. © AFP

In de derde set sloeg Kyrgios een onderhandse service en uit frustratie retourneerde Tsitsipas de bal met een harde slag die ver achter de baan belandde en maar net een toeschouwer miste. Tsitsipas had geen enkele intentie de bal binnen de lijnen te slaan en dat kwam hem op een puntstraf te staan: de volgende game begon Kyrgios met 15-0 voor. In het restant van de set probeerde de gefrustreerde Griek zijn tegenstander een aantal keer te raken. Kyrgios daagde hem uit door bij fouten van Tsitsipas onder meer ,,goede bal” te roepen.

Vroeg in de vierde set kwam Kyrgios ten val en hij bleef enkele seconden liggen. De fysio kwam de baan op, maar die werd snel weer weggestuurd. Bij 4-4 werd het duel stilgelegd omdat het dak moest worden gesloten vanwege de duisternis en na de onderbreking maakte Kyrgios het in een zinderende tiebreak af.

Tsitsipas over Kyrgios: ‘Ik werd heel moe van zijn circus’

Tsitsipas verweet Kyrgios in zijn persconferentie na afloop pestgedrag. ,,Ik hou ervan wat hij voor de sport betekent, omdat hij anders is. Dat is niet verkeerd. Maar er komt een moment dat je er moe van wordt. Het constante gepraat, het geklaag. We zijn hier om te tennissen, niet om continu in gesprek te gaan met anderen”, zei Tsitsipas na zijn nederlaag.

,,Hij is de tegenstander continu aan het pesten. Op school was hij vroeger waarschijnlijk ook een pestkop. Ik ben het niet gewend en kan me dan ook niet gedragen als een robot en het volledig negeren. Het kan één keer gebeuren, maar als het twee, drie of vier keer gebeurt, gaat het echt op je zenuwen werken. Het is frustrerend om te zien dat mensen ermee wegkomen.”

Volledig scherm Nick Kyrgios windt zich weer eens op. © AFP

Tsitsipas raakte zo gefrustreerd dat hij na de verloren tweede set een bal de tribune in sloeg en in de derde set nogmaals, toen na een onderhandse service van Kyrgios. ,,Ik heb mijn excuses aangeboden en ik weet niet wat er door mijn hoofd ging. Gelukkig heb ik niemand geraakt en ik zal het niet nog eens doen. Ik werd heel moe van het circus aan de andere kant van het net.”

Kyrgios was zich van geen kwaad bewust en lachte toen hij werd geconfronteerd met de uitlatingen van Tsitsipas. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe ik hem gepest zou moeten hebben. Hij heeft zich misdragen en een bal de tribune in geslagen. Ik heb niks gedaan in zijn richting dat niet respectvol is”, zei Kyrgios, die tijdens de persconferentie een shirt van oud-basketballer Dennis Rodman droeg.

,,NBA is een goed voorbeeld en vanmorgen heb ik Last Dance nog op televisie gezien. Die jongens zijn strijders, een beetje ‘trash talk’ hier en daar. En hij gaat zeggen dat ik hem gepest heb. Misschien moet hij eerst eens gaan uitvinden hoe hij me een paar keer kan verslaan voordat hij met dit soort dingen komt.”

