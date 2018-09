Stephens op koers voor titelprolongatie

De als derde geplaatste Stephens won vorig jaar in New York haar enige grandslamtitel. De Belgische nummer vijftien van de plaatsingslijst had haar vorige maand op het toernooi van Cincinnati nog geklopt. Stephens was in deze partij echter feller. Ze brak de service van haar opponente in de eerste set twee keer en in de tweede set drie keer. Ze hoefde in beide sets maar één break tegen te incasseren en had de zege na ongeveer anderhalf uur op zak.