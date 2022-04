Sterren PSG verslaan Feyenoord-opponent Marseille in ‘Le Classique’

Georginio Wijnaldum en Xavi Simons zagen vanaf de bank hoe de thuisploeg na twaalf minuten op voorsprong kwam tegen de rivaal. Neymar werkte de bal fraai in het doel na een prachtige pass van Marco Verratti. Na ruim een halfuur spelen was het weer gelijk via verdediger Duje Caleta-Car. Lionel Messi dacht zijn ploeg tot twee keer toe weer aan de leiding te zetten, maar beide keren ging het feest voor PSG niet door vanwege buitenspel. Ondanks de afgekeurde goals leidde de thuisploeg bij rust. In de slotsecondes van de eerste helft kreeg PSG een penalty na een handsbal van Marseille. Kylian Mbappé faalde niet vanaf elf meter: 2-1. In de tweede helft leek de Fransman op aangeven van Messi ook de 3-1 te maken, maar zijn treffer ging niet door wegens buitenspel.

Marseille ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker en die leek ook te vallen toen William Saliba scoorde na een perfect afgemeten vrije trap van Dimitri Payet. De VAR stak echter weer een stokje voor een goal in ‘Le Classique’. PSG, waar Wijnaldum in de 80ste minuut inviel, haalde opgelucht adem en boekte voor eigen publiek een nipte zege op de Feyenoord-opponent.



Op 28 april speelt Feyenoord thuis tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De return is een week later, op 5 mei, in het Stade Vélodrome.