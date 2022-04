Sterren van PSG geven in blessuretijd overwinning uit handen, geen speeltijd Wijnaldum

Strasbourg begon goed aan de wedstrijd. Kevin Gameiro werd weggestuurd en de oud-speler van onder meer PSG, Sevilla, Atlético Madrid en Valencia liet doelman Gianluigi Donnarumma in de korte hoek kansloos. Zonder groots te spelen maakte PSG twintig minuten later gelijk door een treffer van de watervlugge Kylian Mbappé, die de bal op hoge snelheid door de benen van Matz Sels schoot.



In de tweede helft was Strasbourg lange tijd de betere partij, maar kwam PSG ietwat tegen de verhouding in op voorsprong. Opnieuw was Mbappé betrokken bij de goal toen hij Achraf Hakimi voor het doel vrij zag staan. De verdediger maakte geen fout en schoot de bal hoog in het dak van het doel binnen: 1-2. Amper een paar minuten later zorgde Mbappé zelf voor de ogenschijnlijke beslissing door zijn tweede van de avond te maken. Bij die goal werd hij wel geholpen door Strasbourg-verdediger Alexander Djiku, die de bal onbedoeld meegaf aan de Fransman en zichzelf wel voor zijn hoofd kon slaan toen hij de spits op het doel af zag stormen.