Sterren zwaaien 'greatest of all time' Serena Williams uit: 'Kampioen, heldin, legende voor altijd’

Basketballer LeBron James bejubelt Williams in een video op Twitter. ,,Wow, waar moet ik beginnen", zegt hij. ,,Ten eerste gefeliciteerd met je fantastische carrière. Jij bent de beste ooit. Wat jij hebt gedaan voor de sport, de vrouwen en voor de sport in het algemeen: is ongekend. Het is een eer om te mogen zien hoe jij alle records hebt gebroken, doelen hebt gesteld. Het is echt exceptioneel. Je bent een inspiratiebron voor velen.”