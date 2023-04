‘Stijlvolle’ Cody Gakpo bezorgt Liverpool én Jürgen Klopp weer kleur op wangen

Eerder dit seizoen was het nog Crysencio Summerville die de grote held werd in een onderling duel tussen Liverpool en Leeds United. De Nederlander maakte toen een minuut voor tijd de winnende goal waardoor Leeds United met 1-2 won op Anfield. Deze keer lieten The Reds zich echter niet verrassen tegen de ploeg waar ‘Anfield-held’ Summerville op de bank begon. De Nederlander Pascal Struijk, oud-Feyenoorder Luis Sinisterra en voormalig Ajax-speler Rasmus Kristensen begonnen wel in de basis. Datzelfde gold voor Gakpo en Virgil van Dijk.

Liverpool beleeft zoals bekend een uiterst moeizaam seizoen en was al vier wedstrijden op zoek naar een zege, maar op bezoek op Elland Road waren er vleugjes van het oude Liverpool te ontdekken met flitsende (tegen)aanvallen en dus volop goals. Twee daarvan werden al in de eerste helft gemaakt. Gakpo opende na 35 minuten de score, waarna Mohamed Salah vier minuten later de ruststand op 0-2 bepaalde.

De spanning bij Klopp zal twee minuten na rust voor heel even toegenomen zijn toen Ibrahima Konaté hopeloos de fout in ging. De verdedigingspartner van Van Dijk verloor de bal aan Sinisterra en de voormalig Feyenoord-aanvaller strafte het geklungel genadeloos af: 1-2.

Het bleek slechts een opleving van korte duur voor Leeds United, want tussen minuut 52 en 64 scoorde Liverpool drie keer. Twee daarvan telden ook daadwerkelijk. Diogo Jota zorgde voor de 1-3, waarna Salah eerst een goal afgekeurd zag worden, maar daarna op aangeven van Gakpo alsnog feest mocht vieren: 1-4.

De eindstand werd bepaald door Jota en Darwin Núñez. Zij zorgden nog voor de 1-5 én 1-6 voor Liverpool, dat wel op de achtste plek blijft staan met 47 punten. Dat zijn nog altijd negen punten minder dan Newcastle United, dat op de gewilde vierde plek staat. Een plek die recht geeft op Champions League-voetbal. Leeds United blijft met 29 punten twee punten boven de gevreesde degradatiestreep staan.

Klopp, die het doelpunt van Gakpo ‘stijlvol’ noemde, genoot bij de persconferentie met volle teugen na van de demonstratie van Liverpool in Leeds. ,,Het is altijd maar weer één wedstrijd, maar ik moet zeggen dat ik positief verrast was. Vooral door onze drive, zelfs tot diep in blessuretijd nog. Daar zat 'm vooral de kneep. Daar kan ik dan als trainer van genieten.”

Uiteraard is de 1-6 zege van Liverpool niet de grootste overwinning van het seizoen voor Klopp en consorten. Eerder dit jaar werd er met liefst 7-0 gewonnen van het Manchester United van coach Erik ten Hag. Tussen beide duels was het hommeles op Anfield, met nederlagen tegen Bournemouth (1-0), Real Madrid (1-0), Manchester City (4-1), Chelsea (0-0) en Arsenal (2-2). In die in totaal zeven duels won Liverpool dus maar wee keer, maar door de twee grote zeges is het doelsaldo 16 voor en 9 tegen. Daardoor is Liverpool de Doctor Jekyll en Mister Hyde van de Premier League, een typering voor een onberekenbaar ‘persoon’.

