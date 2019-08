Stoïcijns AZ laat zich niet afleiden door dakramp

Niet anders dan in Alkmaar kiest AZ ook in Den Haag voor de aanval. En de langverwachte oplossing komt uiteindelijk vanaf rechts als Jonas Svensson, Calvin Stengs vindt. Stengs schiet, toch al op dreef dit in de voorrondes van de Europa League, beheerst raak in de linkerbenedenhoek.



Het is de uitkomst van een almaar durend offensief van AZ dat eigenlijk al een week geleden begonnen was in Odessa. Ook daar was het eenrichtingsverkeer geweest richting doelman Rustam Khudzhamov. AZ gaat er in Den Haag gewoon mee door tegen de kwalitatief veel mindere tegenstander die net als in de heenwedstrijd vrijwel geen enkele fatsoenlijke aanval weet op te zetten.