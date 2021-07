Stoppen slaan door bij tennisser: umpire ontsnapt aan glasscherven

EK Podcast | ‘Ik heb het gevoel dat Louis van Gaal wel bondscoach wil worden’

8 juli In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast bespreken onze verslaggever Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff onder meer het nieuws over dat de KNVB nu Louis van Gaal op nummer één zet in de zoektocht naar een opvolger voor de vertrokken bondscoach Frank de Boer.