Straf De Graafschap gehalveerd: één uitduel zonder publiek

Rel in Tour de France Femmes: ploeglei­der Danny Stam uit koers gezet na felle uitspraken en gevaarlijk rijgedrag

Danny Stam is per direct uit de Tour de France Femmes gezet. De ploegleider van team SD Worx is bestraft vanwege zijn harde uitspraken over de wedstrijdleiding UCI, die zijn kopvrouw Demi Vollering een tijdstraf van twintig seconden gaf na de vijfde etappe.