Streep door competitieduel GA Eagles-De Graafschap op 6 september; trainer Mike Snoei baalt

UODATEDEVENTER - De eerste uitwedstrijd van De Graafschap bij Go Ahead Eagles komend seizoen is van de baan. De gemeente Deventer heeft dinsdag een streep gezet door het treffen. De veiligheid en openbare orde zijn in het geding.

Het duel GA Eagles – De Graafschap zou worden gespeeld op zondag 6 september (14.30 uur) en was de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor de Deventer club. De leiding was daarover direct na bekendmaking van het conceptprogramma van de KNVB al niet te spreken. De oostelijke derby geldt immers als een van de weinige risicowedstrijden in de eerste divisie met de hoogste veiligheidsnormen.

Confrontaties

Door de coronacrisis mogen er slechts zo’n tweeduizend fans een plek krijgen in de Adelaarshorst en bezoekende supporters uit Doetinchem zijn niet welkom. De autoriteiten, veiligheidsregio en GA Eagles vrezen derhalve voor problemen en confrontaties tussen de twee supportersgroepen buiten de poorten van de Adelaarshorst en op andere plekken in Deventer. De gemeente en burgemeester Ron König hebben daarom nu al een streep gezet door de ontmoeting.

Te vroeg

De maand september is simpelweg te vroeg voor deze wedstrijd, stelt de gemeente Deventer. ,,We hebben de KNVB verzocht de wedstrijd later in het seizoen te plannen’’, aldus burgemeester König in een reactie. ,,Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met beperkingen. We hebben geen idee hoe supporters daar mee omgaan. De enige risicowedstrijd van het seizoen onder deze omstandigheden, zo vroeg in het seizoen, spelen is een te groot risico voor de openbare orde. Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid voor een wedstrijd als tegen De Graafschap.”

De Graafschap begint de competitie op maandag 31 augustus in Doetinchem tegen FC Den Bosch. Door de afgelasting in Deventer is de tweede wedstrijd voor de ploeg van trainer Mike Snoei ook thuis: op zaterdag 12 september tegen Roda JC.

Snoei

,,Ik hoop dat de KNVB hier geen gehoor aan geeft”, zegt De Graafschap-trainer Mike Snoei. ,,Het is heel vervelend voor ons om zo aan de competitie te beginnen. Je wilt toch een regelmatig verloop van de competitie. Go Ahead had toch ook eerder kunnen reclameren, want het competitieprogramma is al een tijdje bekend. En ik zie niet in wat er een paar maanden later anders zou moeten zijn. Alle wedstrijden tussen De Graafschap en Go Ahead zijn beladen.”

Wanneer GA Eagles en De Graafschap elkaar wel gaan treffen is nog ongewis en moet de komende weken worden bepaald door de KNVB.