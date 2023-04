Stroperig Barcelona en Frenkie de Jong lijden pijnlijke nederlaag bij Rayo Vallecano

Hoewel Barcelona een reusachtige voorsprong heeft in La Liga, maakt de ploeg moeizame weken door. Van de laatste vier duels werd er slechts één gewonnen, al was dat zondag wel tegen Atlético Madrid. Vanavond werd echter weer duidelijk dat Barcelona de goede vorm bepaald niet te pakken heeft, want op bezoek bij middenmoter Rayo Vallecano werd verloren.