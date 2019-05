Studio Sport-verslaggever Bert Maalderink: Ik een scherpe tong? Dat klopt!

Bert Maalderink wordt niet herkend aan zijn uiterlijk maar aan zijn stem. Hij vertelt het verhaal dat hij in de rij stond bij de supermarkt, zich excuseerde bij de vrouw voor hem, langs haar reikte en zei: ‘Ik pak even een tasje’. ‘Wát een bekende stem’, zei de vrouw. ‘Bent u niet Bert Maalderink?’ In één keer goed, maar daarmee was het gesprek nog niet ten einde. ‘Hoe toevallig’, vervolgde de vrouw, die zo haar ervaringen bleek te hebben met Bekende Nederlanders. ‘Twee jaar geleden stond ik hier in de rij met Willem Holleeder!’