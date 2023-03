Stunt blijft uit voor De Graafschap dat onderuit gaat tegen Ajax

Lance Stroll fit genoeg voor start Formule 1-seizoen dit weekeinde

Lance Stroll is fit genoeg om dit weekend mee te kunnen doen aan het eerste raceweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen, in Bahrein. De 24-jarige Canadees van Aston Martin raakte in aanloop naar het nieuwe seizoen geblesseerd bij een fietsongeluk.