Stuntende Wesley Plaisier sneuvelt in halve finales German Darts Open, ook Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert onderuit

Met video'sWesley Plaisier is gestrand in de halve finale van de German Darts Open. Nadat de 33-jarige Hagenaar in de middag had gestunt tegen wereldtopper Luke Humphries (6-5), won hij in de kwartfinale met 6-3 van de Belg Brian Ramaj. Het was uiteindelijk Stephen Bunting die ten koste van Plaisier de finale bereikte.