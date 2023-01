Stuntploeg Union wint dankzij Doekhi en Becker derby van Berlijn en staat naast koploper Bayern

IOC-voorzitter Thomas Bach na eis Oekraïne: Russen buitenslui­ten botst met olympisch handvest

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vindt het standpunt van Oekraïne om alle Russen te isoleren niet in lijn met het olympisch handvest. De 69-jarige Duitser legde de opvatting van het IOC over het mogelijk toelaten van Russen en Belarussen op de Spelen van Parijs in 2024 vrijdag uit aan media in het Duitse Oberhof.

27 januari