Succestrainer Pep Guardiola verlengt contract bij Manchester City

Het is Guardiola in Manchester alleen nog niet gelukt om de Champions League te winnen. Dat lukte hem eerder wel met FC Barcelona.

Manchester City is de regerend kampioen van Engeland nadat het vorig seizoen op de laatste speeldag de landstitel binnenhaalde. Nu staat City tweede in de Premier League, met 5 punten achterstand op Arsenal.

Guardiola is na de Schot Les McDowall de manager met de meeste wedstrijden bij City. De Spanjaard won bijna driekwart van zijn 374 duels in Engelse dienst en pakte elf prijzen. De baas van de club, Khaldoon Al Mubarak, is dan ook blij met de contractverlenging. ,,Onder zijn leiding hebben we zoveel bereikt, terwijl we voortdurend volgens een City-stijl voetballen en deze doorontwikkelen. Ons spel wordt over de hele wereld bewonderd.”