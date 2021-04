Supporters De Graafschap komen met ludieke foto na bittere nederlaag: ‘Functie Snoei elders’

In navolging van de verkennersgate van Kajsa Ollongren produceerden fans een foto met daarop technisch manager Peter Hofstede van De Graafschap. Hij had een briefje in zijn hand met de tekst: ‘Positie Mike Snoei. Functie elders.’



Nu is de Didamse oefenmeester bij de fans nooit onomstreden geweest, maar vrijdagavond was de kritiek op Snoei op de sociale media tijdens en na de bittere nederlaag tegen de nummer achttien van de eerste divisie massaal en meedogenloos. De trainer moet blij zijn geweest dat er geen publiek in het stadion welkom was, want anders waren witte zakdoekjes en spreekkoren zeker niet uitgesloten geweest.