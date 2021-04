Supporters De Graafschap komen met ludieke foto na verkennerssoap: ‘Functie Snoei elders’

In navolging van de verkennersgate van Kajsa Ollongren produceerden fans een foto met daarop technisch manager Peter Hofstede van De Graafschap. Hij had een briefje in zijn hand met daarop de tekst: ‘Positie Mike Snoei. Functie elders.’

Trainer Snoei, die met zijn ploeg uit de laatste 3 duels slechts 1 punt peurde en nu niet meer op een promotieplaats staat, was aangeslagen na het verlies. ,,Ik moet er nog van bekomen. Voor mij is het onverklaarbaar, ik heb het ook niet aan zien komen. Vanaf minuut 1 zaten we totaal niet in de wedstrijd. De samenwerking tussen Rick Dekker en Julian Lelieveld liep achterin niet goed. In de rust heb ik 3 keer gewisseld, maar in de tweede helft speelden we ook heel apathisch. De spanning kan een reden zijn, maar daar moeten de spelers zich ook maar over uitspreken.”

Snoei haalde halverwege zijn spits Ralf Seuntjens naar de kant. Iets dat hij het afgelopen anderhalf jaar nooit deed. ,,Ralf speelde ongelukkig, hij kan veel beter. Ja, dan kan je gewisseld worden.”

Veel tijd om over het beschamende verlies na te denken heeft Snoei overigens niet. Maandagmiddag wacht alweer de volgende wedstrijd, uit tegen Jong FC Utrecht. De trainer hoopt dan weer de beschikking te hebben over Jasper van Heertum. Sinds de centrumverdediger ontbreekt, heeft De Graafschap niet meer gewonnen. ,,Ik hoop dat Jasper er maandag weer bij is", aldus Snoei. ,,Hij is belangrijk met zijn kracht en snelheid.”