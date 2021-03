Suriname boekt ruime zege op Aruba in WK-kwalificatie

Video Superieure Verstappen klopt Hamilton ruim in strijd om pole in Bahrein

27 maart De verwachtingen waren hoog, en Max Verstappen maakt ze voorlopig waar in Bahrein. In een bloedstollende kwalificatie in Bahrein was hij Lewis Hamilton liefst vier tienden te snel af. De Nederlander start de openingsrace van 2021 morgen vanaf pole position met de Brit staat naast hem.