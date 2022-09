Suriname wil naar het WK: ‘Als je hier hetzelfde verwacht als bij je club, moet je het niet doen’

Aron Winter interim-bondscoach bij Suriname: ‘Ik weet zeker dat mijn ouders ook trots zouden zijn’

Aron Winter (55) is met de Surinaamse nationale ploeg in Nederland om twee oefenwedstrijden te spelen. De opvolger van Stanley Menzo is interim-bondscoach van ‘Natio’, met daarin veel Nederlandse Surinamers. ,,Ik ben vereerd dat ik bondscoach mag zijn.’’

22 september