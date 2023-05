Sven Botman zet op dag van mooie nominatie grote stap richting Champions League-ticket met Newcastle United

Newcastle United staat nu derde in de Premier League met 69 punten na 36 duels. Dat zijn drie punten meer dan Manchester United (nog een wedstrijd minder gespeeld) en vier punten meer dan nummer vijf Liverpool, dat na een goede serie nog hoopt op plaatsing voor de Champions League.

Newcastle United kwam na 22 minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Brighton-spits Deniz Undav uit een voorzet van Kieran Trippier. Linksback Dan Burn maakte kort voor rust de 2-0. Via Undav kwam Brighton in de 51ste minuut terug tot 2-1. Daarna was het lang spannend, maar door late goals van spits Callum Wilson en de Braziliaanse middenvelder Bruno Guimarães liep Newcastle United uiteindelijk uit naar een 4-1 overwinning in het kolkende St. James’ Park. Newcastle speelde in het seizoen 2002/2003 voor het laatst in de Champions League, toen het in de poulefase uitkwam tegen Feyenoord, Juventus en Dinamo Kiev.

Bij Brighton, dat vijfde blijft met een punt meer dan Tottenham Hotspur en Aston Villa (allebei ook al een wedstrijd meer gespeeld), deed Jan Paul van Hecke de hele wedstrijd mee. Het was voor de 22-jarige verdediger uit Arnemuiden zijn vijfde optreden van het seizoen. Joël Veltman, die binnenkort transfervrij is, ontbrak voor de vierde wedstrijd op rij door een blessure.

Sven Botman speelde alweer zijn 34ste wedstrijd van het seizoen. Hij kreeg eerder vandaag al mooi nieuws. De 23-jarige verdediger uit Badhoevedorp, die vorig jaar 37 miljoen euro overkwam van Lille, kent een uitstekend eerste seizoen in Engeland en behoort tot de genomineerden voor de prijs van Young Player of the Season in de Premier League. Botman behoort met zijn teamgenoot Alexander Isak, Brighton-middenvelders Moises Caicedo en Alexis Mac Allister en Arsenal-spelers Martin Ødegaard, Bukayo Saka en Gabriel Martinelli tot de genomineerden. Het grote probleem voor dit zevental is echter dat Erling Haaland ook nog tot de genomineerden behoort.

Haaland is de grote favoriet om de prijzen voor Player of the Season en Young Player of the Season te winnen, nadat hij onlangs door de Engelse pers al met grote overmacht (82 procent) werd verkozen tot beste speler van dit seizoen in Engeland. De 22-jarige spits uit Noorwegen staat nu al op 52 goals in 47 duels in zijn debuutjaar in Engeland, waarvan 36 in 33 competitieduels. De komende weken kan hij met Manchester City de Premier League (zondag tegen Chelsea al), de FA Cup (3 juni tegen Manchester United op Wembley) en de Champions League (10 juni tegen Inter in Istanbul) gaan winnen.

