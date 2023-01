Tallon Griekspoor begint tennisseizoen met overwinning in India

Kist Pelé naar stadion Santos overge­bracht voor wake, veel fans met vuurwerk en vlaggen langs de weg

Voetballegende Pelé overleed vorige week donderdag op 82-jarige leeftijd in São Paulo. De kist van de drievoudig wereldkampioen is inmiddels overgebracht naar het stadion van Santos en hij wordt onderweg door vele fans met vlaggen en vuurwerk geëerd. Om 14.00 uur begint in het stadion van Santos een 24 uur durende wake.

11:39