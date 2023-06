Tallon Griekspoor duikt vijver in na winst in Rosmalen: ‘Een titel op gras? Ik zou je hebben uitgelachen’

Onderzoek naar oud-schaats­ster Pechstein, tegenwoor­dig agent, om uitspraken in uniform

De Duitse federale politie is een onderzoek gestart naar oud-schaatsster Claudia Pechstein, die tegenwoordig werkzaam is bij de politie. De vijfvoudig olympisch kampioene zou in een speech die zij in uniform gaf op een congres van oppositiepartij CDU zaterdag politieke uitlatingen hebben gedaan, terwijl politiepersoneel zich neutraal moet opstellen.