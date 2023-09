Tallon Griekspoor nu 24ste op wereldranglijst: ‘Hoop dit jaar nog richting top 20 te gaan’

,,Ik ben goed bezig dit jaar”, zei de tennisser vooraf aan de wedstrijden in de groepsfase van de Daviscup Finals. Griekspoor begon het kalenderjaar met de toernooizege in Pune in India en won ook het grastoernooi van Rosmalen. In Washington haalde hij in augustus de finale. Het leverde hem een gestage stijging op de wereldranglijst op met de 24e plaats als voorlopig hoogtepunt.

Na de week in de Daviscup Finals vervolgt de Haarlemmer zijn seizoen in Azië. ,,Ik speel in China in Beijing en Shanghai en daarna nog drie weken in Europa. Dat zijn in ieder geval nog vijf of zes toernooien na de Daviscup. En hopelijk daarna nog de Daviscup Finals.” Voor zijn ranking ziet Griekspoor daar nog voldoende mogelijkheden om te stijgen. ,,Dat is mogelijk. Ik heb geen punten te verdedigen, want ik heb geen wedstrijd gewonnen eind vorig jaar. Hopelijk kan ik daarvan profiteren.”

Daviscup

Griekspoor wil net als vorig jaar met het Daviscupteam door de groepsfase van de Daviscup Finals komen en de knock-outfas halen. De Nederlandse tennissers waren in 2022 de opvallende groepswinnaar in groep met de VS en Groot-Brittannië, maar volgens de tennisser maken ze ook nu een goede kans de poule door te komen. ,,Vorig jaar hebben we kunnen verrassen, ik denk dat er nu rekening met ons wordt gehouden”, kijkt de 27-jarige tennisser vooruit op de wedstrijden in Split, te beginnen met die tegen Finland dinsdag.

Griekspoor is net terug van zes weken in Noord-Amerika. Hij bereikte de finale in Washington, maar verloor op de masterstoernooien in Toronto en Cincinnati al vroeg van Alexander Zverev en Frances Tiafoe. Op de US Open moest hij in de eerste ronde buigen voor de Fransman Arthur Fils. ,,Dit was zeker niet de US Open waar ik op gehoopt had en wat ik had verwacht. Dat is een les om mee te nemen. Ik ben lichamelijk wel wat in elkaar gestort en heb veel krampen gehad, maar ben daar goed van hersteld. Dinsdag ben ik 100 procent.”

Hij kijkt ernaar uit om de strijd aan te gaan in de Daviscup. ,,Het is altijd leuk om met het team te zijn. We hebben een goed team. Dat hadden we vorig jaar en nog steeds. Het kan in dit format snel voorbij zijn, maar ook de goede kant op vallen. Er zit wat moois in”, denkt hij. ,,Hopelijk kunnen we de prestatie van vorig jaar herhalen. Het was daarna geen schande om van Australië te verliezen, maar we hadden een grote kans om de halve finale of de finale te halen. Botic van de Zandschulp en ik verliezen beiden een enkelspel in de derde set. Dat was onnodig, maar hoort er ook bij.”

Na de wedstrijd van dinsdag tegen Finland - volgens teamcaptain Paul Haarhuis cruciaal om te winnen - volgt met de VS de zwaarste tegenstander. Daarna wacht er een vijandig huis tegen de thuisspelende Kroaten. ,,Ik heb net in de VS tegen Tiafoe en Taylor Fritz gespeeld en dan heb je het publiek ook tegen”, zegt Griekspoor. ,,Bij Daviscup is dat nog wat intenser, maar ik geniet er ook van. Hopelijk zijn er ook wat Nederlandse supporters en kunnen die veel geluid maken.”

