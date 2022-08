Tallon Griekspoor spaart zichzelf niet: ‘Schandalig niveau, dit was mijn slechtste wedstrijd ooit’

Het schoot halverwege de eerste set tijdens het serveren in zijn rug. En dat was de hele week in New York al een probleem geweest, maandag kon Griekspoor daardoor niet eens serveren tijdens zijn training. Toch wilde hij die klachten niet als excuus gebruiken. ,,Ik nam pijnstillers in de eerste, die werkten snel. Het was oké, het was speelbaar. Het betekent niet dat je zo’n niveau mag laten zien. Dat was schandalig. Het gevoel was gewoon heel ver weg. Dit was mijn slechtste wedstrijd ooit, op alle vlakken.”