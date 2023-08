Tallon Griekspoor start US Open tegen Franse tiener, Arantxa Rus stuit op oud-finaliste Keys

Treedt Femke Bol in de voetsporen van deze Nederland­se wereldkam­pi­oe­nen atletiek?

Wordt het vandaag weer een historische dag in de Nederlandse atletiekgeschiedenis? Die kans is groot als torenhoge favoriete Femke Bol op gaat voor de zesde Nederlands gouden plak ooit bij de wereldkampioenschappen atletiek. De Amersfoortse loopt vanavond in Boedapest (21.50 uur) de finale van de 400 meter horden.