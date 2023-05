Tallon Griekspoor toch niet naar masterstoernooi Rome: ‘Helaas niet fit genoeg, tot volgend jaar’

Tallon Griekspoor heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het masterstoernooi van Rome. De nummer 29 van de plaatsingslijst liep anderhalve week geleden een enkelblessure op in Madrid en is daar nog niet van hersteld.

Maandag liet coach Kristof Vliegen nog in het midden of Griekspoor in actie kon komen op het graveltoernooi op Foro Italico. ,,We zijn volop bezig om dit te bekijken met iedereen. De komende dagen wordt besloten of hij fit genoeg wordt bevonden of nog net niet.” De tennisser haalt het dus niet.