Tannane is alweer vertrokken bij NEC en gaat spelen in Qatar

Tannane kwam vorig jaar zomer transfervrij over van het Turkse Göztepe en was afgelopen seizoen een van de weinige smaakmakers in De Goffert. De middenvelder, elfvoudig Marokkaans international, kwam tot 28 wedstrijden voor NEC. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en twaalf assists.

In een persverklaring zegt Carlos Aalbers, technisch directeur van de Nijmegenaren, het vertrek van Tannane te betreuren: ,,Oussama heeft gebruik gemaakt van een clausule die was opgenomen in het contract die tot 2024 liep. Wij respecteren zijn keuze en willen hem bedanken voor het afgelopen seizoen. We hebben allemaal kunnen genieten van zijn creativiteit en acties op het veld. We wensen hem heel veel succes in Qatar.”