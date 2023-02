Ten Hag en ManUnited na knappe zege op Barcelona naar achtste finales Europa League

Manchester United heeft na twee vermakelijke wedstrijden tegen Barcelona de laatste 16 van de Europa League bereikt. Na een gelijkspel in Camp Nou was de ploeg van Erik ten Hag vanavond mede dankzij een doelpunt van invaller Antony met 2-1 te sterk voor de Catalanen.

Na een spectaculair gelijkspel in Camp Nou werd het ook in de voetbaltempel Old Trafford een heerlijk schouwspel. Door afwezigheid van Gavi en Pedri leek Barcelona iets verzwakt, maar kort na de aftrap was er weinig van te merken. Met onder anderen Frenkie de Jong op een meer aanvallende plek op het middenveld kon de ploeg van Xavi - op een grote kans voor Bruno Fernandes na - prima mee in de openingsfase.

Na een klein kwartier werden Barça geholpen door Fernandes, die Baldé op een compleet gevaarloze plek in het strafschopgebied onderuit trok, waardoor Robbert Lewandowski vanaf de stip mocht binnenschieten: 0-1. Vervolgens kwam de thuisploeg nauwelijks meer tot kansen in de eerste helft. Met kort positiespel en een compacte verdediging hield Barcelona relatief eenvoudig The Red Devils ver van het doel van Ter Stegen.

Volledig scherm © AFP

Er moest in de rust dus iets veranderen, en dat gebeurde. Ten Hag bracht Antony voor Weghorst en zag zijn ploeg binnen twee minuten op gelijke hoogte komen dankzij een knappe uithaal van Fred. Vervolgens begon Old Trafoord te kolken, zette United door en lukte het Barcelona niet om het tempo uit de wedstrijd te halen. De Spanjaarden kwamen zelf in de 64ste minuut nog dicht bij de voorsrpong via een kopbal van Baldé, die De Gea met een katachtige reflex uit zijn doel hield.

Met nog 20 minuten op de klok was het toch United dat toesloeg. Een inzet van invaller Garnacho werd nog knap gestopt door De Gea, maar enkele seconden had de Spaanse doelman geen antwoord op het geplaatste schot van Antony in de lange hoek: 2-1.

Tot een echt slotoffensief kwam het ogenschijnlijk vermoeide Barcelona niet, waardoor United morgen in de koker gaat voor de laatste 16 van Europa. Maar dat is een zorg voor later, want voor de mannen van Ten Hag moet wacht zondag eerst de finale van de League Cup.

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

