Ten Hag houdt met invallers Weghorst en Malacia geen stand: Manchester United niet verder dan gelijkspel bij Spurs

Van de laatste acht Premier League-ontmoetingen tussen Tottenham Hotspur en Manchester United wisten de Londenaren er slechts één te winnen. Sterker nog, de voorbije vier keer dat dit affiche op het programma stond trokken de Red Devils aan het langste eind. Daarbij kwamen Erik ten Hag en zijn troepen vol vertrouwen naar de hoofdstad, terwijl Tottenham in zijn laatste wedstrijd met 6-1 op de broek kreeg in Newcastle. Die oorwassing kostte interim-trainer Cristian Stellini al de kop, waardoor vanaf Ryan Mason vanaf nu de honneurs waarneemt totdat de clubleiding een permanente opvolger gevonden heeft.

Bij Newcastle United stond Spurs afgelopen zondag al binnen tien minuten met 3-0 achter en ook ditmaal was het alweer vroeg raak, want Jadon Sancho bezorgde Ten Hag en co de gedroomde start. Marcus Rashford won een duel en gaf de bal aan zijn landgenoot. Die haalde na een korte kapbeweging uit: 0-1. Na de openingstreffer bleven de bezoekers aandringen, terwijl ook Tottenham niet kansloos was. Zo moest David de Gea in de 44ste minuut redding brengen, waarna hij er vervolgens razendsnel aan de andere kant in lag. Ditmaal was het Rashford zelf die de voorsprong wist te verdubbelen nadat Eric Dier te weinig deed.

Volledig scherm Wout Weghorst in duel met Clément Lenglet. © AP

Het onderonsje in Noord-Londen was al vermakelijk en dat veranderde na de rust niet. Aanvankelijk wilde de bal er voor Tottenham nog altijd niet in, maar daar kwam in de 56ste minuut verandering in. Harry Kane schoot de bal tegen een tegenstander aan, waarna Pedro Porro een bekeken schot met zijn wreef perfect richting de bovenhoek stuurde. Het was de treffer die nodig was om het Tottenham Hotspur Stadium weer tot leven te doen komen en het geloof groeide aan de kant van de thuisploeg. Een Spurs-storm volgde.

Voor beide doelen werd in de loop van de tweede helft een aantal grote kansen gemist. Om de overwinning over de streep te trekken besloot Ten Hag met nog twintig minuten te spelen een dubbele wissel door te voeren, waarbij hij Tyrell Malacia en Wout Weghorst bracht. Spurs-trainer Mason bracht kort daarna Arnaut Danjuma, wat het aantal Nederlanders binnen de lijnen op drie bracht. In de vijandige zestien ging een voorzet van Kane aan Danjuma voorbij, maar werd wel Son gevonden. Die verzekerde Spurs in de 79ste minuut tóch nog van een punt.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

In de strijd om de top 4 en de Champions League-tickets houdt Manchester United een voorsprong van zes punten op Tottenham. Daarbij heeft de ploeg van Ten Hag ook nog twee wedstrijden minder gespeeld.

Ook op andere Premier League-velden werd vanavond nog gevoetbald. Newcastle United ging op bezoek bij Everton vrolijk verder waar het gebleven was en won met 1-4. Op Goodison Park scoorde Callum Wilsen twee keer. Bournemouth deed op zijn beurt uitstekende zaken door hekkensluiter Southampton nog wat verder in de problemen te duwen: 0-1. Marcus Tavernier tekende op St. Mary's voor het enige doelpunt. Daarmee gaf hij de Cherries nog wat meer ademruimte in de onderste regionen.

Programma, uitslagen en stand Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

