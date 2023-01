Ten Hag teleurgesteld na verliespartij tegen Arsenal: 'De manier waarop erger ik me aan’

AZ op tweede plaats in eredivisie na overtuigen­de zege op Fortuna Sittard

AZ heeft goede zaken gedaan in de top van de eredivisie door simpel van Fortuna Sittard te winnen: 3-1. Daardoor lopen de Alkmaarders in op koploper Feyenoord, dat in de Klassieker tegen Ajax met 1-1 gelijkspeelde. Halverwege het seizoen is het verschil twee punten.

20:14