Ten Hag zet met United reuzenstap naar finale League Cup, Weghorst met goal belangrijk

Bewijzen stapelen zich op tegen Dani Alves, die al dagen in de cel zit vanwege vermeende verkrach­ting

De bewijzen stapelen zich op tegen Dani Alves (39), de Braziliaanse voetballer die in Barcelona in voorarrest zit, beschuldigd van verkrachting van een 23-jarige vrouw in een discotheek. Een nieuwe advocaat probeert hem nu voorlopig vrij te krijgen.

10:49