Ten Hag ziet door late gelijkmaker in debuutwedstrijd Weghorst einde komen aan zegereeks United

,,Is dat Weghorst?”, vroeg een jeugdige supporter van Crystal Palace aan zijn vader, toen de spelers van Manchester United rond 18.50 uur Engelse tijd één voor één uit twee bussen bij de poort van Selhurst Park uitstapten. De jongen was niet de enige rond het stadion die de lange Nederlander niet herkende. Waar selfiejagers Marcus Rashford, David de Gea en Casemiro meteen in het vizier hadden, kon Weghorst ongestoord naar de kleedkamer.

De sprookjestransfer van de Tukker begon daarmee op treffende wijze. Net ingevlogen vanuit Turkije, waar hij de eerste seizoenshelft voor Besiktas uitkwam, lagen de verwachtingen niet bepaald hoog. Was hij een ‘karrenpaard’, zoals journalisten hem sarcastisch typeerden, of een gouden greep van trainer Erik ten Hag? Het antwoord mocht hij zelf geven. Weghorst begon tegen Crystal Palace in de basis.

Met Marc Guéhi, één van de grootste defensieve talenten in Engeland, als bewaker wachtte Weghorst meteen een test van formaat. De kleine maar beresterke centrale verdediger stak hem het grootste deel van de eerste helft in zijn zak. Weghorst, nieuweling in een ingespeeld team, kwam nauwelijks aan de bal. De man uit Borne knokte zich nadien op karakteristieke wijze in de wedstrijd: zwoegend, verbeten en zonder een greintje schuwheid.

Weghorst vocht kopduels uit in zijn eigen strafschopgebied, joeg de tegenstander af en ploeterde om voorin aan de bal te komen. Als aanspeelpunt over de grond, wachtend op aansluiting van een medespeler, vond hij zijn draai. Niet als baltovenaar Wilfried Zaha, de ster bij Palace die met dribbels in zijn eentje kansen creëert, maar als een onvermoeibare teamspeler. Eerder nuttig dan beslissend.

Met slechts negentien balcontacten voor de rust, op keeper David de Gea na de minste van al zijn ploeggenoten bij Manchester United, deed hij cijfermatig voor spek en bonen mee. Wie hem aan het werk zag, kwam tot een ander oordeel. Weghorst, overduidelijk een totaal ander type dan de afwezige spits Anthony Martial, leverde wel degelijk, ook al had hij geen aandeel in de openingstreffer van Bruno Fernandes.

Zodoende bevestigde Weghorst de analyse van Ten Hag vooraf. ,,Ik denk niet dat hij alleen maar een speler voor voorzetten van de zijkant is”, stelde hij. Crystal Palace, sterk in de lucht, dwong Weghorst om zich op andere kwaliteiten te concentreren dan zijn kopkracht. De international van Oranje voldeed bij Manchester United. Dat hij niet uit de toon viel, was op zich al een compliment waard. Spanning kreeg geen vat op hem.

Zonder te scoren kon Weghorst, spelend met rugnummer 27, terugkijken op een geslaagd debuut, toen Ten Hag hem na ruim een uur naar de kant haalde. Om te debuteren als hij voor één van de grootste clubs ter wereld in de sterkste competitie van Europa moet je mentaal sterk in je schoenen staan. Als Plan B, de stormram voorin als het tegenzit, lijkt hij uit het juiste hout gesneden.

Vanaf de bank zag Weghorst hoe Crystal Palace via Michael Olise in het slot gelijk maakte (1-1), waardoor Manchester United na negen zeges voor het eerst punten verspeelde. Met de kraker van zondag bij Arsenal kan hij niettemin verder boetseren aan zijn voetbalsprookje. Als pinchhitter in het slot de winnende treffer maken tegen de koploper, lijkt hem op het lijf geschreven. Dan zal ‘Woutje’ wel om de haverklap voor een telefoon moeten poseren.

