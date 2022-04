Tennisster uit Kirgizië tot eind 2029 geschorst voor matchfixing

Met video Botic van de Zandschulp stoomt door naar kwartfina­les in München

Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in München. De 26-jarige Nederlander, nummer veertig van de wereld, was in de tweede ronde te sterk voor qualifier Egor Gerasimov uit Belarus (150ste op wereldranglijst): 6-2 6-3.

28 april