Tenniswereld in shock na ‘walgelijk’ staaltje onsportiviteit, tegenstander geeft huilend op

Het ging gisteren mis op 5-5 in de eerste set van het graveltoernooi van Boedapest. Zhang Shuai, nummer 28 van de wereld en tweevoudig grandslamwinnares in het dubbelspel, sloeg een bal op de lijn. Een lijnrechter maakte een verkeerde inschatting en zag de bal ‘uit’.

Shuai ging opnieuw verhaal halen bij de umpire, ook haar coach sprong in de bres, maar de Chinese kreeg het deksel op de neus en werd uitgejouwd door het thuispubliek. De game werd uitgespeeld, maar toen brak Shuai volledig. Huilend ging ze bij 5-6 op haar bankje zitten. Even later gaf ze op, met als officiële reden een paniekaanval. Maar niet zonder de umpire en Toth eerst nog een hand te geven. Toth vierde de zege uitbundig.

En dat zijn er heel wat. Het gedrag van Toth - een balafdruk wegvegen is not done - wordt massaal afgekeurd. ,,Dit is wel een heel snelle manier om respect te verliezen. Ik ben geschokt door het gebrek aan fatsoen van dit meisje”, schrijft Ellen Perez, een topper in het dubbelspel. ,,Dit is walgelijk, en dat zal ik haar zo snel mogelijk zeggen.”